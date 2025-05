La impugnavano gli armigeri nei cruciverba: la soluzione è Alabarda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La impugnavano gli armigeri' è 'Alabarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALABARDA

Curiosità e Significato di "Alabarda"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Alabarda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alabarda.

Perché la soluzione è Alabarda? L'alabarda è un'arma tradizionale che combina una lunga asta con una lama appuntita e una punta affilata, spesso utilizzata da soldati e guardie del corpo nel Medioevo. Questo strumento non solo era efficace in battaglia, ma anche simbolo di prestigio e autorità. Oggi, l'alabarda è spesso associata a cerimonie storiche e viene vista come un elemento decorativo in musei e rievocazioni storiche.

