La Soluzione ♚ Li impugnavano i galeotti La definizione e la soluzione di 4 lettere: Li impugnavano i galeotti. REMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li impugnavano i galeotti: Remi - Le sue avventure (, Ie naki ko) è una serie televisiva anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1977, tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1979 su Rete 1. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Remi - Le sue avventure (, Ie naki ko) è una serie televisiva anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1977, tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1979 su Rete 1. remi m pl plurale di remo Voce verbale remi seconda persona singolare dell'indicativo presente di remare prima persona singolare del congiuntivo presente di remare seconda persona singolare del congiuntivo presente di remare terza persona singolare del congiuntivo presente di remare terza persona singolare dell'imperativo presente di remare Sillabazione rè | mi Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi remo

Proverbi e modi di dire tirare i remi in barca: lasciar perdere, evitando di impegnarsi nel perseguimento di uno scopo Altre Definizioni con remi; impugnavano; galeotti; Sono al largo del Gargano; Un arnese del barista; Li impugnavano re e giullari;

