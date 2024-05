Bastoni di comando

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Gli scettri egizi erano simboli del potere unitamente alle corone, sia divine che regali, ai copricapi ed ai flabelli. Vi erano anche altri simboli come la coda del toro e gli urèi. Gli scettri, che includono come simbologia anche i bastoni, erano simboli di dominio secolare ed insegne del potere divino con finalità apotropaiche fin dall'epoca predinastica ed erano in uso al sovrano, alle divinità, ai sacerdoti e successivamente ai nobili.

scettri m pl

plurale di scettro

Etimologia / Derivazione

vedi scettro