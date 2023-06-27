Forare con un attrezzo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Forare con un attrezzo' è 'Trapanare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAPANARE

Perché la soluzione è Trapanare? Trapare rappresenta l'azione di forare, utilizzando uno strumento apposito per creare un'apertura in materiali diversi come legno, metallo o muro. Questo processo richiede precisione e l'uso di un attrezzo chiamato trapano, che permette di eseguire il foro con facilità e sicurezza. La tecnica è fondamentale in molti lavori di costruzione, arredamento e riparazione. La capacità di trapanare correttamente garantisce risultati efficaci e duraturi in varie applicazioni pratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forare con un attrezzo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Forare con un attrezzo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trapanare

Se la definizione "Forare con un attrezzo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forare con un attrezzo" conferma che la soluzione 'Trapanare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trapanare

T Torino R Roma A Ancona P Padova A Ancona N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forare con un attrezzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trapanare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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