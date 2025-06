Il forare la pelle per inserire anelli e spille nei cruciverba: la soluzione è Piercing

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il forare la pelle per inserire anelli e spille' è 'Piercing'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIERCING

Curiosità e Significato di "Piercing"

La parola Piercing è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Piercing.

Perché la soluzione è Piercing? Il termine piercing si riferisce all'atto di forare la pelle per inserire ornamenti come anelli, orecchini o spille. Questa pratica, spesso associata a espressioni culturali e personali, è diventata popolare in diverse società nel corso degli anni. Non solo serve a decorare il corpo, ma può anche avere significati simbolici e spirituali per chi lo pratica.

Come si scrive la soluzione Piercing

Hai trovato la definizione "Il forare la pelle per inserire anelli e spille" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

N Napoli

G Genova

