Un aeroporto sull acqua

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un aeroporto sull acqua' è 'Idroscalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDROSCALO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un aeroporto sull acqua" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un aeroporto sull acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Idroscalo? Un idroscala è una struttura aeroportuale situata sull'acqua, progettata per permettere l'atterraggio e il decollo di aeromobili direttamente sopra il mare o un lago. Questa tipologia di aeroporto sfrutta spazi acquatici per offrire un accesso rapido alle aree costiere e facilitare il traffico aereo in zone dove le terre emerse sono limitate. La costruzione di un idroscala richiede tecnologie specifiche e un'attenta pianificazione per garantire sicurezza e funzionalità.

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Un aeroporto sull acqua nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Idroscalo

Per risolvere la definizione "Un aeroporto sull acqua", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un aeroporto sull acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Idroscalo:

I Imola D Domodossola R Roma O Otranto S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un aeroporto sull acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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