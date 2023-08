Si usano sull acqua dietro motoscafi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano sull acqua dietro motoscafi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Si usano sull acqua dietro motoscafi

Grande dei laghi italiani, si compone di oltre trenta unità tra piroscafi, motonavi, traghetti, catamarani, aliscafi e motoscafi. tuttora la flotta continua... Sciare (rivista). disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sci (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sport invernali è priva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si usano sull acqua dietro motoscafi : usano; sull; acqua; dietro; motoscafi; usano polsini di spugna; Quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina; Li usano i barbieri; Si usano per inserire i chiodi nel muro; Lo è tanto un catanese quanto un ragusano ; È sull a copertina; Un vegetale che cresce sull e rocce; Mette l investigatore sull a buona strada; Il gioco di mani che si proietta sull a parete; Cammina sempre sull a punta dei piedi; acqua : idro = vita:; Controlla il lido e chi va in acqua ; Quelli minerali sono sciolti nell acqua ; Un insieme in acqua ; Cotti nell acqua ; Un passo all indietro ; Si mangia stando dietro ; dietro le seste a teatro; Piangeva dietro compenso alle cerimonie funebri; I crostacei che si dice camminino all indietro ; Ex motoscafi della Marina; Prestigiosa marca di motoscafi italiani in legno; Segue le navi e i motoscafi finché non si fermano;

Cerca altre Definizioni