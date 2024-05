Laghetto adatto all ammaraggio

Sostantivo

Curiosità su: L'idroscalo di Milano è un lago artificiale della città metropolitana di Milano di 1,6 km², alimentato dalle falde freatiche del fiume Lambro, compreso tra i comuni di Peschiera Borromeo e Segrate, in un'area non distante dall'aeroporto di Linate. Nato come scalo aereo sull'acqua alla fine degli anni venti del XX secolo, utilizzo da cui prese il nome che lo identifica ancora oggi, perse importanza commerciale in coincidenza del declino dei trasporti via idrovolante e, di conseguenza, trovò nuovo utilizzo come polo di attività ricreative e sportive che già lo caratterizzavano fin dai suoi primi anni, essendo uso ospitare gare di canottaggio fin dal 1934.

idroscalo ( approfondimento) m sing (pl.: idroscali)

(architettura) (aeronautica) (tecnologia) (ingegneria) scalo per idrovolanti

Sillabazione

i | dro | scà | lo

Pronuncia

IPA: /,idros'kalo/

Etimologia / Derivazione

Deriva da idro- e scalo