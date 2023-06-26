Pungono ma non sono api

SOLUZIONE: VESPE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pungono ma non sono api" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pungono ma non sono api". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vespe? Le vespe sono insetti che, sebbene pungano, non appartengono alle api. Sono note per il loro pungiglione e il loro volo agile, spesso disturbate vicino alle case o durante l'estate. La loro presenza può causare fastidio, ma sono anche utili per il controllo di altri insetti. A differenza delle api, non producono miele e il loro pungiglione può essere usato più volte senza che si stacchi.

Se la definizione "Pungono ma non sono api" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pungono ma non sono api" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vespe:

V Venezia E Empoli S Savona P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pungono ma non sono api" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

