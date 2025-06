Insetti con pungiglione; noti motorini Piaggio nei cruciverba: la soluzione è Vespe

VESPE

Curiosità e Significato di Vespe

La soluzione Vespe di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vespe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vespe? Le vespe sono insetti appartenenti alla famiglia delle api, riconoscibili per il pungiglione e il corpo affusolato. Ma il termine è anche usato per indicare i celebri motorini Piaggio, famosi in Italia per la loro praticità e stile retrò. Quindi, vespe può essere sia un insetto pungente sia un mezzo di trasporto iconico, simbolo di libertà e tradizione italiana.

Come si scrive la soluzione Vespe

V Venezia

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R D A A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARDA" GARDA

