Insetti dalla vita sottile nei cruciverba: la soluzione è Vespe

Home / Soluzioni Cruciverba / Insetti dalla vita sottile

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Insetti dalla vita sottile' è 'Vespe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VESPE

Curiosità e Significato di Vespe

La soluzione Vespe di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vespe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vespe? Le vespe sono insetti dalla vita sottile e aerodinamica, noti per il loro corpo snello e il pungiglione velenoso. Spesso protagoniste di estati rumorose, hanno un ruolo importante nell’ecosistema come predatrici di altri insetti. La parola richiama anche la loro forma affusolata, che le rende facilmente riconoscibili. In definitiva, le vespe sono creature affascinanti e utili, anche se talvolta fastidiose.

L insetto dalla vita sottileInsetti dal sottile corpo e quattro ali allungateFanno vita da ascetiSottile nel fisicoCentro di vita

Come si scrive la soluzione Vespe

Hai trovato la definizione "Insetti dalla vita sottile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

