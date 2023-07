Le cassette che sono piene di api - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le cassette che sono piene di api. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARNIE

Significato/Curiosita : Le cassette che sono piene di api

Una famiglia di api. le arnie "razionali" sono quindi le strutture modulari strutturate con favi mobili dove l'apicoltore ricovera le api. le arnie più primitive... Costituiscono di norma la parte più numerosa della colonia. un gruppo di arnie disposto da un apicoltore sul terreno viene chiamato apiario. le api domestiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

