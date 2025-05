L impugnatura del bastone nei cruciverba: la soluzione è Pomolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L impugnatura del bastone' è 'Pomolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMOLO

Curiosità e Significato di "Pomolo"

La soluzione Pomolo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pomolo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pomolo? Il termine pomolo si riferisce all'elemento sferico o voluminoso che si trova all'estremità di un bastone, come ad esempio un bastone da passeggio o un ombrello. Questa parte non solo ha una funzione estetica, ma serve anche a garantire una presa più comoda e sicura durante l'uso. In sostanza, il pomolo è quel dettaglio che rende l'impugnatura più ergonomica e piacevole al tatto.

Come si scrive la soluzione Pomolo

Hai davanti la definizione "L impugnatura del bastone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

M Milano

O Otranto

L Livorno

O Otranto

