La Soluzione ♚ Una maniglia sferica La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una maniglia sferica. POMOLO - POMELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una maniglia sferica: L'elsa, detta anche fornimento, è l'insieme delle diverse parti atte alla presa e al controllo di un'arma bianca manesca, solitamente del tipo spada: la guardia, la manica e il pomolo. Si tratta, spesso, della parte dell'arma più sontuosamente decorata. Sin dal Medioevo, in Occidente, la presenza di appositi scomparti nell'elsa (nella guardia tanto quanto nel pomolo) aveva permesso all'utente di conservare dentro la spada reliquie sacre e profane, aumentando il prestigio dell'arma. Altre Definizioni con pomolo; maniglia; sferica; L impugnatura del bastone; Si vede bene stando dietro la porta ma non è la maniglia; Caramellina sferica;

