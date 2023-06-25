Sostegno per impalcature

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sostegno per impalcature' è 'Trave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAVE

Perché la soluzione è Trave? Una trave rappresenta un elemento strutturale essenziale che funge da sostegno per le impalcature durante lavori di costruzione o ristrutturazione. La sua funzione principale è quella di distribuire il peso e garantire stabilità alle strutture temporanee, facilitando l'accesso e la sicurezza degli operai. Le travi sono realizzate con materiali resistenti come legno, acciaio o cemento armato, e vengono posizionate strategicamente per sostenere le piattaforme e gli altri elementi necessari al progetto edilizio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostegno per impalcature". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Sostegno per impalcature nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trave

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sostegno per impalcature" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostegno per impalcature" conferma che la soluzione 'Trave' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trave

T Torino R Roma A Ancona V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostegno per impalcature" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trave' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se cede, crolla il tettoUn attrezzo per fare ginnasticaUn attrezzo della ginnasticaPunti di sostegnoTitoli obbligazionari progettati a sostegno della UEUn sostegno da pareteLeggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauroLa struttura di sostegno