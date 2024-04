La Soluzione ♚ Asse di sostegno

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Asse di sostegno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRAVE

Curiosità su Asse di sostegno: Precisamente. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. l'espressione potenze dell'asse, o semplicemente asse, è usata per indicare l'insieme degli... Per trave si intende un elemento strutturale con una dimensione predominante, atto a trasferire una sollecitazione tendenzialmente trasversale al proprio asse geometrico lungo tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, che garantiscono l'equilibrio esterno della trave assicurandola al contesto circostante. Un sistema meccanico composto da travi vincolate reciprocamente e al suolo è detto "travatura" o "telaio". Tale sistema rappresenta uno dei più importanti schemi strutturali utilizzati nelle costruzioni.

