Oggetti in regalo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Oggetti in regalo' è 'Omaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMAGGI

Perché la soluzione è Omaggi? Gli omaggi sono oggetti donati o offerti senza aspettarsi un pagamento, spesso come segno di cortesia, gratitudine o riconoscimento. Questi regali possono variare da piccoli gadget a articoli più preziosi e rappresentano un modo per esprimere attenzione e affetto nei confronti di qualcuno. La loro inclusione in occasioni speciali o come gesto promozionale contribuisce a rafforzare i rapporti e a lasciare un ricordo positivo. La scelta degli omaggi riflette l’intento di creare un legame duraturo tra le parti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oggetti in regalo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Oggetti in regalo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Omaggi

In presenza della definizione "Oggetti in regalo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oggetti in regalo" conferma che la soluzione 'Omaggi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Omaggi

O Otranto M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oggetti in regalo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Omaggi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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