Avvolgere il regalo

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Avvolgere il regalo' è 'Impacchettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPACCHETTARE

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Avvolgere il regalo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impacchettare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvolgere il regalo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impacchettare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Avvolgere il regalo

Avvolgere il regalo Risposta: IMPACCHETTARE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: I____________

I____________ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

I Imola M Milano P Padova A Ancona C Como C Como H Hotel E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Impacchettare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avvolgere il regalo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.