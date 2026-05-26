Avvolgere il regalo

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Avvolgere il regalo' è 'Impacchettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPACCHETTARE

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Avvolgere il regalo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impacchettare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvolgere il regalo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impacchettare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Avvolgere il regalo
  • Risposta: IMPACCHETTARE
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: I____________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

I Imola
M Milano
P Padova
A Ancona
C Como
C Como
H Hotel
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Impacchettare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avvolgere il regalo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con avvolgere: La pellicola per avvolgere 

Con regalo: Il Pupi regista di Regalo di Natale 