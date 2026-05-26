Avvolgere il regalo
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Avvolgere il regalo' è 'Impacchettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMPACCHETTARE
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Avvolgere il regalo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Impacchettare
Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvolgere il regalo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Impacchettare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Avvolgere il regalo
- Risposta: IMPACCHETTARE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: I____________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Impacchettare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avvolgere il regalo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dono regalo Oggetti in regalo Si accetta in regalo Un omaggio che costringe a fare un regalo Ricoprire o avvolgere come un tessuto
Altre definizioni collegate
Con avvolgere: La pellicola per avvolgere
Con regalo: Il Pupi regista di Regalo di Natale