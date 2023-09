Tenta di fare come un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenta di fare come un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EMULO

Significato/Curiosita : Tenta di fare come un altro

Con un altro uomo di nome kofi. luke riesce così a trovare un lavoro nell'officina di robin, mentre tenta ripetutamente di inserirsi nella vita di suo figlio... Volume nel 1817. in seguito, egli, come il suo collega friedrich schiller, emulò i temi e la sensibilità della tragedia greca in opere come ifigenia in tauride... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tenta di fare come un altro : tenta; fare; come; altro;

