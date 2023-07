Si stacca dal grappolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stacca dal grappolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACINO

Significato/Curiosita : Si stacca dal grappolo

Temporale. stacca a livello del ganglio genicolato del nervo faciale portando con sé fibre motorie e parasimpatiche (rispettivamente dal nucleo motore... Vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della vite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

