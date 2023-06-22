Liliana senatrice a vita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Liliana senatrice a vita' è 'Segre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liliana senatrice a vita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liliana senatrice a vita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Segre? Segre è una donna di grande impegno civile, riconosciuta per la sua attività politica e sociale. È stata nominata senatrice a vita, un onore riservato a personalità di spicco che hanno dato un contributo significativo alla società. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e impegno verso i valori democratici e la memoria storica. La sua presenza in parlamento arricchisce il dibattito pubblico con esperienza e passione.

Liliana senatrice a vita nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Segre

La soluzione associata alla definizione "Liliana senatrice a vita" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liliana senatrice a vita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Segre:

S Savona E Empoli G Genova R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liliana senatrice a vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

