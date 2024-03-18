La Segre senatrice a vita

Home / Soluzioni Cruciverba / La Segre senatrice a vita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Segre senatrice a vita' è 'Liliana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LILIANA

Perché la soluzione è Liliana? Liliana Segre è una figura di grande rilievo nel panorama italiano, riconosciuta per il suo ruolo di senatrice a vita. La sua nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale della Repubblica Italiana verso una personalità che ha dedicato la vita alla memoria e alla lotta contro l'odio. La sua presenza in Parlamento sottolinea l'importanza di preservare i valori di libertà, giustizia e solidarietà. La sua esperienza personale e il suo impegno continuano a essere fonte di ispirazione per molti italiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Segre senatrice a vita". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Segre senatrice a vita nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Liliana

Quando la definizione "La Segre senatrice a vita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Segre senatrice a vita" conferma che la soluzione 'Liliana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Liliana

L Livorno I Imola L Livorno I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Segre senatrice a vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liliana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La regista CavaniLa regista del film Al di là del bene e del maleIl nome della CavaniLiliana senatrice a vitaLo è a vita Liliana SegreFanno vita da ascetiCentro di vitaBustino femminile che assottiglia la vita