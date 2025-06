Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek nei cruciverba: la soluzione è Teletrasporto

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek' è 'Teletrasporto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELETRASPORTO

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Teletrasporto? Il teletrasporto è una tecnologia immaginaria che permette di spostare istantaneamente persone o oggetti da un punto all’altro, senza attraversare lo spazio intermedio. È molto popolare nella fantascienza, come in Star Trek, dove i personaggi si materializzano e smaterializzano grazie a questa invenzione futuristica. Un modo affascinante per pensare a un viaggio senza limiti di tempo e distanza.

Se "Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

