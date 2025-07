Un cavo per tendere le vele nei cruciverba: la soluzione è Scotta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cavo per tendere le vele

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cavo per tendere le vele' è 'Scotta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOTTA

Curiosità e Significato di Scotta

Approfondisci la parola di 6 lettere Scotta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scotta? Una scotta è un cavo utilizzato in barca per tendere e fissare le vele, garantendo stabilità e controllo durante la navigazione. È un elemento fondamentale dell’attrezzatura nautica, che permette di regolare l’inclinazione delle vele al fine di ottimizzare la propulsione. In parole semplici, la scotta aiuta a manovrare e mantenere le vele in posizione, rendendo la navigazione più sicura ed efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un cavo usato per tendere le veleCavo di rinforzo delle veleCavo per veleI cavi per tendere le veleUn cavo per le vele

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scotta

Stai cercando la risposta alla definizione "Un cavo per tendere le vele"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E I B L C I O T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOTTICELLI" BOTTICELLI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.