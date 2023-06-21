Uno spiacevole evento

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno spiacevole evento' è 'Fattaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATTACCIO

Perché la soluzione è Fattaccio? Un fattaccio rappresenta un episodio sgradevole e spesso imprevisto che si verifica in una determinata situazione. Questa parola viene utilizzata per indicare un fatto negativo che può creare disagio o tensione tra le persone coinvolte. La sua natura è spesso legata a eventi che disturbano la normalità e causano preoccupazione o turbamento. La presenza di un fattaccio può influenzare l'umore di chi ne è coinvolto, lasciando un ricordo persistente di quella esperienza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno spiacevole evento". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Uno spiacevole evento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fattaccio

Se la definizione "Uno spiacevole evento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno spiacevole evento" conferma che la soluzione 'Fattaccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Fattaccio

F Firenze A Ancona T Torino T Torino A Ancona C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno spiacevole evento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fattaccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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