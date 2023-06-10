Un evento infausto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un evento infausto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un evento infausto' è 'Disgrazia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISGRAZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un evento infausto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un evento infausto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Disgrazia? La disgrazie rappresentano momenti di sventura e sfortuna che colpiscono le persone, portando dolore e difficoltà. Sono eventi improvvisi e spesso imprevedibili che alterano la normale quotidianità, lasciando un segno negativo nel cuore di chi le vive. La loro presenza può generare tristezza e sconforto, ma anche insegnamenti sulla resilienza e la forza di superare le avversità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un evento infausto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Disgrazia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un evento infausto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un evento infausto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Disgrazia:

D Domodossola I Imola S Savona G Genova R Roma A Ancona Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un evento infausto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Caderci significa perdere favore e stima altruiUna grande sventuraInizio di eventoEvento che permette agli stilisti di presentare le proprie ultime collezioniCosì è un evento annunciato da un grande battage pubblicitarioEvento fieristico di MilanoEvento straordinario