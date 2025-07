Evento brutto nei cruciverba: la soluzione è Fattaccio

FATTACCIO

Curiosità e Significato di Fattaccio

Perché la soluzione è Fattaccio? Fattaccio indica un episodio brutto, spiacevole o sgradevole, spesso avvenuto in modo improvviso e che può causare disagio o preoccupazione. È un termine colloquiale usato per descrivere situazioni negative, incidenti o problemi di lieve entità ma fastidiosi. In sostanza, rappresenta un evento che rompe la normalità e lascia un segno nella quotidianità.

Come si scrive la soluzione Fattaccio

Stai cercando la risposta alla definizione "Evento brutto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

