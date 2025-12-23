Spiacevole impiccio

SOLUZIONE: BEGA

Perché la soluzione è Bega? Una bega è un fastidio o un problema che può creare disagio tra le persone. Spesso si tratta di una piccola discussione o un inconveniente che provoca irritazione senza gravi conseguenze. Può nascere da incomprensioni o divergenze di opinioni, portando a tensioni momentanee. La parola richiama situazioni che disturbano la serenità quotidiana, rappresentando un piccolo impiccio che si può risolvere con pazienza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spiacevole impiccio" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spiacevole impiccio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La definizione "Spiacevole impiccio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spiacevole impiccio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Bega:

B Bologna E Empoli G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spiacevole impiccio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

