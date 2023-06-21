Pigiare un pulsante
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pigiare un pulsante' è 'Premere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PREMERE
Come completare la definizione
- Definizione: Pigiare un pulsante
- Risposta: PREMERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Premere? Premere un pulsante significa applicare una pressione su un tasto o un interruttore per attivare o disattivare un dispositivo. Questa azione richiede di esercitare una forza tale da far scattare un meccanismo interno, permettendo così l'esecuzione di una funzione specifica. La parola si collega strettamente al gesto di premere, che può essere compiuto con il dito o un oggetto, e rappresenta un'operazione semplice e immediata per controllare apparecchi elettronici o meccanici.
Soluzione per 'Pigiare un pulsante' (7 lettere)
Quando la definizione "Pigiare un pulsante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premere'.
Schemi utili per Premere
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: P______
- Schema finale: ___MERE
Le 7 lettere della soluzione Premere
La soluzione 'Premere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pigiare un pulsante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola pigiare: Pigiare un tasto del mouse
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