Pigiare un pulsante

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pigiare un pulsante' è 'Premere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREMERE

Come completare la definizione Definizione: Pigiare un pulsante

Pigiare un pulsante Risposta: PREMERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Perché la soluzione è Premere? Premere un pulsante significa applicare una pressione su un tasto o un interruttore per attivare o disattivare un dispositivo. Questa azione richiede di esercitare una forza tale da far scattare un meccanismo interno, permettendo così l'esecuzione di una funzione specifica. La parola si collega strettamente al gesto di premere, che può essere compiuto con il dito o un oggetto, e rappresenta un'operazione semplice e immediata per controllare apparecchi elettronici o meccanici.

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Soluzione per 'Pigiare un pulsante' (7 lettere)

Quando la definizione "Pigiare un pulsante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Premere'.

Schemi utili per Premere

Schema parole: 7

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: P______

Schema finale: ___MERE

Le 7 lettere della soluzione Premere

P Padova R Roma E Empoli M Milano E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Premere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pigiare un pulsante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.