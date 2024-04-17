Pulsante del PC
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulsante del PC' è 'Tasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TASTO
Perchè la soluzione è Tasto? Un tasto del PC è un piccolo elemento che si trova sulla tastiera, progettato per inviare comandi al computer. Premendolo, si attivano funzioni diverse, come scrivere lettere o eseguire comandi rapidi. È uno strumento semplice ma fondamentale per interagire con il computer. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pulsante del PC
- Risposta: TASTO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Pulsante del PC nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasto
Per risolvere la definizione "Pulsante del PC", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tasto'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Tasto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pulsante del PC". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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