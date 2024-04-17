Pulsante del PC

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulsante del PC' è 'Tasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASTO

Perchè la soluzione è Tasto? Un tasto del PC è un piccolo elemento che si trova sulla tastiera, progettato per inviare comandi al computer. Premendolo, si attivano funzioni diverse, come scrivere lettere o eseguire comandi rapidi. È uno strumento semplice ma fondamentale per interagire con il computer. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pulsante del PC
  • Risposta: TASTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O
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Pulsante del PC nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasto

Per risolvere la definizione "Pulsante del PC", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tasto'.

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
S Savona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Tasto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pulsante del PC". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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