Pulsante del PC

Home / Soluzioni Cruciverba / Pulsante del PC

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulsante del PC' è 'Tasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASTO

Perchè la soluzione è Tasto? Un tasto del PC è un piccolo elemento che si trova sulla tastiera, progettato per inviare comandi al computer. Premendolo, si attivano funzioni diverse, come scrivere lettere o eseguire comandi rapidi. È uno strumento semplice ma fondamentale per interagire con il computer. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pulsante del PC

Pulsante del PC Risposta: TASTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tasto' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Pulsante del PC nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tasto

Per risolvere la definizione "Pulsante del PC", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tasto'.

Le 5 lettere della soluzione

T Torino A Ancona S Savona T Torino O Otranto

La soluzione 'Tasto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pulsante del PC". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.