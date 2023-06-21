Il formato delle foto per i documenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il formato delle foto per i documenti' è 'Tessera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESSERA

Perché la soluzione è Tessera? La tessera è un formato di foto specificamente utilizzato per i documenti ufficiali. Questa immagine deve rispettare precise caratteristiche di dimensione e qualità per garantire riconoscibilità e autenticità. La sua realizzazione richiede attenzione ai dettagli, come lo sfondo neutro e l’espressione naturale del soggetto. La tessera rappresenta quindi un formato standardizzato, fondamentale per l’identificazione personale. La corretta preparazione di questa foto è essenziale per il buon esito delle pratiche burocratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il formato delle foto per i documenti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il formato delle foto per i documenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tessera

La definizione "Il formato delle foto per i documenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il formato delle foto per i documenti" conferma che la soluzione 'Tessera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tessera

T Torino E Empoli S Savona S Savona E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il formato delle foto per i documenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tessera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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