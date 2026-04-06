Pacco o busta contenente documenti o libri

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pacco o busta contenente documenti o libri' è 'Plico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLICO

Perché la soluzione è Plico? Un plico è un contenitore, solitamente di carta o cartone, progettato per trasportare o conservare documenti o libri. La sua funzione principale è quella di proteggere e mantenere ordinati i materiali all’interno, facilitando il trasporto e la consegna. Spesso viene sigillato per garantire la sicurezza del contenuto. La parola richiama l’idea di un involucro compatto, che racchiude con cura quanto vi è inserito e si distingue per la sua praticità e funzionalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pacco o busta contenente documenti o libri". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pacco o busta contenente documenti o libri nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Plico

Per risolvere la definizione "Pacco o busta contenente documenti o libri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pacco o busta contenente documenti o libri" conferma che la soluzione 'Plico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Plico

P Padova L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pacco o busta contenente documenti o libri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Plico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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