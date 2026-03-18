Una busta per documenti

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una busta per documenti' è 'Portatessere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTATESSERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una busta per documenti" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una busta per documenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Portatessere? Un portatessere è un oggetto progettato per contenere e proteggere documenti importanti, come tessere di identità, carte di credito o biglietti da visita. La sua funzione principale consiste nel mantenere ordinati e facilmente accessibili i vari supporti, evitando che si danneggino o si smarriscano. Realizzato spesso in materiali resistenti e pratici, il portatessere permette di portare con sé in modo sicuro gli oggetti di uso quotidiano. È un accessorio indispensabile per chi desidera organizzare con efficienza i propri documenti.

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Una busta per documenti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Portatessere

Quando la definizione "Una busta per documenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una busta per documenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Portatessere:

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino E Empoli S Savona S Savona E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una busta per documenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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