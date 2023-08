Documento personale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento personale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TESSERA

Il documento di riconoscimento in italia è ogni documento ritenuto tale, emesso dallo stato attraverso una pubblica amministrazione italiana, aventi i... tessera può assumere diversi significati: tèssera – in un mosaico, è un singolo elemento dell'insieme. tèssera – documento di riconoscimento. tèssera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Documento personale : documento; personale; Riproduzione d un documento ; La copia di un documento originale; documento dell autorità ecclesiastica che attesta la concessione di un permesso; La consegna d un documento ; documento che abilita all esame di guida; Il considerare l interesse personale come base di ogni motivazione; Punto di vista personale o giudizio tecnico; Lo è il personale che collabora con i dottori; personale non docente della scuola sigla; Il personale non docente a scuola;

