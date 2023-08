La visibile pulsazione delle arterie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La visibile pulsazione delle arterie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ITTO

Significato/Curiosita : La visibile pulsazione delle arterie

Dell'ala del naso. infine è possibile avvertire con facilità la pulsazione dell'arteria mascellare esterna in prossimità del margine inferiore della mandibola... Del giappone.[senza fonte] lone wolf and cub racconta le gesta di ogami itto, antico kaishakunin (l'assistente al seppuku per i condannati dallo shogun)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

