Significato della soluzione per: Ama appiccare fuochi

Un piromane in senso clinico non ha generalmente altri sintomi esclusa la fissazione per il fuoco, che è la causa del suo comportamento: il fuoco viene utilizzato solo per indurre euforia, e coloro che sono affetti da questa sindrome hanno spesso dei legami con istituzioni che controllano il fuoco stesso. La piromania, dal greco p (pyr, fuoco) e µaa (mania), è un'intensa ossessione verso il fuoco, le fiamme, gli esplosivi in genere e gli effetti a ciò correlati, che spesso si attua con l'accensione intenzionale di incendi.

Italiano: Aggettivo: piromane m e f sing (pl.: piromani) . (psicologia)che è malato di piromania. Sostantivo: piromane m e f sing (pl.: piromani) . (psicologia) chi è malato di piromania. Sillabazione: pi | rò | ma | ne. Pronuncia: IPA: /pi'rmane/ . Etimologia / Derivazione: deriva da piromania .