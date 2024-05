Significato della soluzione per: Uno stile medievale

L'aggettivo "romanico" è un adattamento italiano di "roman", vocabolo creato in Francia agli inizi dell'Ottocento per indicare le lingue e le letterature romanze (o neolatine). L'architettura romanica è lo stile del creare proprio dell'arte romanica, che si diffuse in Europa nell'XI e XII secolo, fino all'affermazione dell'arte gotica, cioè verso la metà del XII secolo in Francia ma con persistenze maggiori negli altri paesi europei.

Italiano: Aggettivo: romanico m sing . (storia) che riguarda i cambiamenti economici e sociali avvenuti in Europa occidentale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Sostantivo: romanico ( approfondimento) m solo sing . (arte) (architettura) insieme di correnti artistiche distintive dell'Europa occidentale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Sillabazione: ro | mà | ni | co. Pronuncia: IPA: /ro'maniko/ .