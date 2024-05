La Soluzione ♚ Un diffuso nome russo La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IGOR . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IGOR

Significato della soluzione per: Un diffuso nome russo Igor Tudor (Spalato, 16 aprile 1978) è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico della Lazio. Cresciuto in patria nell'Hajduk Spalato, club in cui ha anche chiuso la carriera agonistica, da calciatore ha trascorso varie annate in Italia, legando il proprio nome a quello della Juventus.

Altre Definizioni con igor; diffuso; nome; russo;