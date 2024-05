La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Paura morbosa della morte

Sostantivo

La tanatofobia (dal greco thanatos che significa morte, e phobos che significa paura) indica una morbosa paura della morte e dell'idea della propria mortalità, e delle manifestazioni ad essa collegate. Da non confondersi con necrofobia che indica la paura dei cadaveri. Tale fobia può sorgere in seguito a traumi subiti, per motivi emozionali o nevrotici. Nelle persone tanatofobiche tutto ciò che riporta anche remotamente alla morte è causa di attacchi di panico e profonda angoscia.

tanatofobia ( approfondimento) f (pl.: tanatofobie)

(psicologia) fobia di natura ossessiva che si manifesta in una paura ingiustificata della morte

Sillabazione

ta | na | to | fo | bì | a

Pronuncia

IPA: /tanatofo'bia/

Etimologia / Derivazione

formto da tanato- e -fobia

Parole derivate