Antico altare persiano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antico altare persiano' è 'Pireo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIREO

Perché la soluzione è Pireo? Il termine Pireo si riferisce a un antico altare persiano, simbolo di riti religiosi e di devozione. Questa parola evoca l'immagine di un luogo sacro dedicato alle divinità, spesso collocato in ambienti di preghiera o di celebrazione. La sua presenza nel contesto culturale persiano sottolinea l'importanza delle pratiche spirituali e delle offerte agli dèi. La storia e l'architettura di questi altari testimoniano la ricchezza delle tradizioni religiose dell'antica Persia, che si sono tramandate nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antico altare persiano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Antico altare persiano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pireo

Se la definizione "Antico altare persiano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antico altare persiano" conferma che la soluzione 'Pireo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pireo

P Padova I Imola R Roma E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antico altare persiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pireo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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