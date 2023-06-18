I Balcanici di Pristina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Balcanici di Pristina' è 'Kosovari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KOSOVARI

Perché la soluzione è Kosovari? I Kosovari sono un gruppo etnico e nazionale che risiede principalmente nella regione del Kosovo, con una forte identità culturale e storica. Essi sono riconosciuti come cittadini di origine albanese, con una presenza significativa a Pristina, capitale della regione. La loro identità si caratterizza per tradizioni, lingua e religione condivise, che rafforzano il senso di appartenenza a questa comunità. La storia complessa e il contesto politico hanno contribuito a definire i Kosovari come un elemento centrale nella regione dei Balcani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Balcanici di Pristina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I Balcanici di Pristina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Kosovari

In presenza della definizione "I Balcanici di Pristina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Balcanici di Pristina" conferma che la soluzione 'Kosovari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kosovari

K Kappa O Otranto S Savona O Otranto V Venezia A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Balcanici di Pristina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kosovari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La regione balcanica con PristinaLa repubblica con PristinaL antico governatore o capo di territori balcaniciUn nativo di Pristina