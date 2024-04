La Soluzione ♚ La regione balcanica con Pristina

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KOSOVO

Curiosità su La regione balcanica con pristina: pristina (in albanese prishtina; in serbo , priština) è la capitale del kosovo. con 211129 abitanti è la città più grande del kosovo. la popolazione... Il Kosovo, in italiano anche Cossovo o Kossovo (AFI: /'kssovo/ o /kos'svo/; in albanese Kosova; in serbo , Kosovo i Metohija; storicamente Dardania in illirico), ufficialmente Repubblica del Kosovo (in albanese Republika e Kosovës; in serbo , Republika Kosovo), è uno Stato a riconoscimento limitato dell'Europa sud-orientale. Proclamò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008; quest'ultima dichiarò immediatamente di non riconoscerne l'indipendenza, accolta invece da numerosi Stati, tra cui l'Italia. Al 2021 l'indipendenza è riconosciuta da 101 Stati membri dell'ONU su 193. ...

