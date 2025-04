La repubblica con Pristina - Soluzione Cruciverba: Kosovo

KOSOVO

Lo sapevi che? Jugoslavia: La Jugoslavia o Iugoslavia (AFI: /jugo'zlavja/; in croato e in sloveno: Jugoslavija, in serbo e in macedone: ???????????; letteralmente "terra degli slavi del sud") fu un'entità statale che, a più riprese e attraverso diversi assetti istituzionali, amministrò la penisola balcanica occidentale per gran parte del XX secolo.

