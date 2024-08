La Soluzione ♚ L antico governatore o capo di territori balcanici La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VOIVODA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VOIVODA

Curiosità su L antico governatore o capo di territori balcanici: Storia Usato sin dall'età medievale, il titolo veniva attribuito ai governatori o ai capi dei territori in Polonia, Russia, Serbia, Moldavia, Bulgaria, Romania e Albania; in molti casi,in questi paesi il titolo era anche proprio del principe ereditario. Voivòda (in serbo a, Vojvoda, in bulgaro , in ucraino , in russo , in polacco wojewoda, in romeno voievod, in albanese vojvodë) è un termine di origine slava che designa in origine il comandante di un'unità militare.

