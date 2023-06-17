Terreni coltivati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Terreni coltivati' è 'Orti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Terreni coltivati" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: SEMINATIVI - CAMPI - PODERI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terreni coltivati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Orti? Gli spazi dedicati alla coltivazione di piante alimentari o ornamentali sono ampiamente utilizzati per produrre cibo o abbellire ambienti. Si trovano spesso in zone rurali o urbane, dove persone si dedicano alla cura di verdure, erbe o fiori. Questi spazi rappresentano un modo sostenibile di ottenere prodotti freschi e naturali, favorendo il contatto con la natura e il benessere.

Terreni coltivati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orti

La definizione "Terreni coltivati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terreni coltivati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orti:

O Otranto R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terreni coltivati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

