Teglia del pasticciere nei cruciverba: la soluzione è Tortiera

TORTIERA

Curiosità e Significato di "Tortiera"

Approfondisci la parola di 8 lettere Tortiera: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tortiera? La teglia del pasticciere è un utensile da cucina fondamentale per chi ama preparare dolci e torte. Si tratta di un recipiente, spesso rotondo o rettangolare, realizzato in materiali antiaderenti o metallici, progettato per resistere alle alte temperature del forno. Utilizzarla significa dare vita a delizie come crostate, torte e dessert, rendendo ogni creazione non solo buona, ma anche bella da vedere!

Come si scrive la soluzione Tortiera

Se "Teglia del pasticciere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

