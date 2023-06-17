Sfaccendato

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfaccendato' è 'Sfaticato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFATICATO

Come completare la definizione

  • Definizione: Sfaccendato
  • Risposta: SFATICATO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Sfaticato? Un individuo sfaccendato è colui che evita di dedicarsi a compiti o responsabilità, preferendo trascorrere il tempo senza impegno. Questa persona spesso mostra una certa pigrizia o mancanza di motivazione, lasciando che le opportunità passino senza intervenire. La sua attitudine si manifesta attraverso azioni inattive e una scarsa volontà di lavorare o contribuire. Il comportamento sfaticato può derivare da diverse motivazioni, ma invariabilmente riflette una certa indolenza che si manifesta nel quotidiano.

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Sfaccendato: schema e soluzione enigmistica

Per risolvere la definizione "Sfaccendato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfaticato'.

Schemi utili per Sfaticato

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con S
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: S________
  • Schema finale: _____CATO

Le 9 lettere della soluzione Sfaticato

S Savona
F Firenze
A Ancona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Sfaticato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfaccendato". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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