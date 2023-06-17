Sfaccendato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfaccendato' è 'Sfaticato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFATICATO

Come completare la definizione Definizione: Sfaccendato

Sfaccendato Risposta: SFATICATO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: O

Perché la soluzione è Sfaticato? Un individuo sfaccendato è colui che evita di dedicarsi a compiti o responsabilità, preferendo trascorrere il tempo senza impegno. Questa persona spesso mostra una certa pigrizia o mancanza di motivazione, lasciando che le opportunità passino senza intervenire. La sua attitudine si manifesta attraverso azioni inattive e una scarsa volontà di lavorare o contribuire. Il comportamento sfaticato può derivare da diverse motivazioni, ma invariabilmente riflette una certa indolenza che si manifesta nel quotidiano.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Sfaticato' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sfaccendato: schema e soluzione enigmistica

Per risolvere la definizione "Sfaccendato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfaticato'.

Schemi utili per Sfaticato

Schema parole: 9

La soluzione inizia con S

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: S________

Schema finale: _____CATO

Le 9 lettere della soluzione Sfaticato

S Savona F Firenze A Ancona T Torino I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Sfaticato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfaccendato". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.