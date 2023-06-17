Sfaccendato
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sfaccendato' è 'Sfaticato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SFATICATO
Come completare la definizione
- Definizione: Sfaccendato
- Risposta: SFATICATO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Sfaticato? Un individuo sfaccendato è colui che evita di dedicarsi a compiti o responsabilità, preferendo trascorrere il tempo senza impegno. Questa persona spesso mostra una certa pigrizia o mancanza di motivazione, lasciando che le opportunità passino senza intervenire. La sua attitudine si manifesta attraverso azioni inattive e una scarsa volontà di lavorare o contribuire. Il comportamento sfaticato può derivare da diverse motivazioni, ma invariabilmente riflette una certa indolenza che si manifesta nel quotidiano.
Sfaccendato: schema e soluzione enigmistica
Per risolvere la definizione "Sfaccendato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfaticato'.
Schemi utili per Sfaticato
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: S________
- Schema finale: _____CATO
Le 9 lettere della soluzione Sfaticato
La soluzione 'Sfaticato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sfaccendato". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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