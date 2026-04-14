Ci va lo sfaccendato

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci va lo sfaccendato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci va lo sfaccendato' è 'Zonzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZONZO

Perché la soluzione è Zonzo? Zonzo è un termine utilizzato per descrivere una persona che si dedica poco o per nulla al lavoro o agli impegni, preferendo oziare o vivere senza responsabilità. La parola si collega alla definizione di chi, senza motivo valido, evita di essere produttivo o di assumersi obblighi, lasciando che il tempo passi senza scopo. In questa accezione, il termine richiama un atteggiamento di svogliatezza e pigrizia, spesso associato a chi si lascia trascinare dalla non curanza delle proprie mansioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci va lo sfaccendato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ci va lo sfaccendato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zonzo

Per risolvere la definizione "Ci va lo sfaccendato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci va lo sfaccendato" conferma che la soluzione 'Zonzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zonzo

Z Zara O Otranto N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci va lo sfaccendato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zonzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La mèta dello sfaccendatoCi va lo sfortunatoTanto va la gatta al lardo che ci lascia loLo sfaccendato va aIn quello alla milanese ci va lo zafferanoCi lascia lo zampino se va al lardo