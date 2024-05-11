Piace allo sfaccendato

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Piace allo sfaccendato' è 'Ozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OZIO

Perché la soluzione è Ozio? L'ozio rappresenta uno stato di inattività e mancanza di impegno che spesso soddisfa chi preferisce evitare sforzi e responsabilità. Questa condizione può essere percepita come un modo per rilassarsi e sfuggire alle pressioni quotidiane, portando a sensazioni di piacere e relax momentaneo. Tuttavia, un eccesso di ozio può anche portare a sensazioni di noia e insoddisfazione, rendendo difficile trovare stimoli e motivazioni. La ricerca di un equilibrio tra riposo e attività è fondamentale per mantenere il benessere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piace allo sfaccendato". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Piace allo sfaccendato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ozio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piace allo sfaccendato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piace allo sfaccendato" conferma che la soluzione 'Ozio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ozio

O Otranto Z Zara I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piace allo sfaccendato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ozio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il dolce far nienteStanca se è prolungatoDapprima giova poi nuoceFa alzare i tifosi allo stadioConvoglia i cibi allo stomacoIl clima che più piaceSgolarsi allo stadioPiace in salmì