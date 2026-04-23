Luogo inesistente ove va lo sfaccendato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Luogo inesistente ove va lo sfaccendato' è 'Zonzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZONZO

Perché la soluzione è Zonzo? Un zonzo è un individuo che si aggira senza una meta precisa, spesso senza impegno o responsabilità. La sua presenza è associata a un luogo inesistente dove si rifugiano persone che evitano il lavoro o le incombenze quotidiane. Questo spazio immaginario rappresenta simbolicamente la pigrizia e la mancanza di scopo, diventando il rifugio ideale per chi preferisce perdere tempo invece di affrontare le proprie responsabilità. La figura del zonzo è quindi collegata a un luogo che esiste solo nella sua immaginazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luogo inesistente ove va lo sfaccendato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Luogo inesistente ove va lo sfaccendato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zonzo

In presenza della definizione "Luogo inesistente ove va lo sfaccendato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luogo inesistente ove va lo sfaccendato" conferma che la soluzione 'Zonzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zonzo

Z Zara O Otranto N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luogo inesistente ove va lo sfaccendato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zonzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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